Son dakika: Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

27.03.2022 22:25
Son dakika: Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da, komşusuna kızarak pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı.

Antalya'da, komşusuna kızarak pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Faruk K. (35) elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi.

Çelik yelek giyen polis ekipleri, şerit çekerek evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Polis ve özel harekat ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı Faruk K, yakınlarıyla telefonla görüştürülerek ikna edilmeye çalışıldı.

Ekiplerin 3 saatlik ikna çalışmasının ardından Faruk K, pompalı tüfeği bırakarak teslim oldu. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın tanıklarından Erdal Gerni, gazetecilere, Faruk K'nin komşuları olduğunu ve uyuşturucu bağımlılığı yaşadığını söyledi.

Faruk K'nin dün akşam saatlerinde de sobayı yakmak isterken evi yaktığını anlatan Gerni, "Benim ortağım satması için ona iki koyun vermiş, o da ucuza satmış. Ortağıma önemli olmadığını söyledim ama Faruk kızıp etrafa ateş açtı, ben de polisi aradım. Aslında iyi bir insan ama madde kullanınca ne yaptığını bilmiyor. Kendi çocuğumuz gibi sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

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Özel Harekat, Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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