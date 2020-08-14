Son dakika! Antalya'da Cezayirli emlakçı, otomobilinin bagajında ölü bulundu - Son Dakika

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mekki'nin son görüştüğü kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin, Mekki'nin eşinin verdiği ifade doğrultusunda araştırma yaptığı öğrenildi.

Sarah Deramchi Mekki'nin 11 gün önce, emlakçılık yapan eşinin kayıp olduğunu belirterek polise başvurduğu öğrenildi.

Yapılan otopside, Mekki'nin göğüs ve kol bölgesinde 20 kesik izine rastlanıldı.

Mekki'nin cesedi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna götürüldü.

Cesedin otomobilin sahibi Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bagajda erkek cesedi buldu.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin bagajından yere kan damladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:15

Kaynak: AA

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