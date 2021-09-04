bozuk orman alanında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

bozuk orman alanında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Maşat Mahallesi yakınlarında Maşat Yaylası'nda bozuk orman alanında orman yangını çıktı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 adet arozöz ile bir adet ilk müdahale aracı müdahale etti. Yangın bölgesinde yolun olmaması ve yüksek sarp yerde olması nedeni ile Ormanlık alandaki yangının yayılmaması için Manavgat ilçesinden gelen yangın söndürme helikopterleri çağrılarak alevlere anında müdahale etti. Yangın yayılmadan 100 metre karede helikopterin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ise Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Yangının kaçak yaban keçisi avı yapmaya gelen kaçak avcıların yaktığı ateşten çıktığının tahmin edildiği bildirildi.