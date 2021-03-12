Orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Güzelyalı Mahallesi Narfaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla müdahale etti.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Kaynak: AA
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