Son dakika... Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti.

Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.