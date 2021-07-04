Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Karabük Mahallesi'nin Beşkonak mevkisindeki ormanlık alanda, ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arozöz, su tankeri ve 30 orman işçisiyle yerden müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Antalya'da çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika