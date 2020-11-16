Son dakika! Çim biçme makinesiyle kanala düşen işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Antalya'da kullandığı çim biçme makinesi ile su kanalına düşen işçi, yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Liman Kavşağı'nda çalışan işçi Mustafa Kilyaz, kullandığı çim biçme makinesinin devrilmesi sonucu su kanalına düştü.

Kilyaz, diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kanaldan çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kilyaz tedavi altına alındı.