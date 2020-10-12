Antalya'da damat dehşeti - Son Dakika

Antalya'da damat dehşeti

12.10.2020 11:37
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Antalya'nın Serik ilçesinde damat, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü.

Antalya'nın Serik ilçesinde damat, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası firar eden damat, jandarma tarafından aranıyor.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Makbule Can (64) ile evine giden M. İ. (42) arasında ailevi sebeplerden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran M. İ., Makbule Can'a ateş etti. Can,, ağır yaralanırken, M. İ., olay yerinden kaçarak firar etti. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri firar eden M. İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Can'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

-İHA-

Antalya'da damat dehşeti

Jandarma, Antalya, serik, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da damat dehşeti - Son Dakika

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