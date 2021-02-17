Son Dakika | Antalya'da dehşet...Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika

Son Dakika | Antalya'da dehşet...Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti

17.02.2021 19:22

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da dehşet...Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamın son verdi Acı olayı akşam saatlerinde kreşten gelen ve anne babasından cevap alamayan küçük kız fark etti Antalya'da diyetisyen ve doktor karı...

Antalya'da dehşet...Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamın son verdi

Acı olayı akşam saatlerinde kreşten gelen ve anne babasından cevap alamayan küçük kız fark etti

ANTALYA - Antalya'da diyetisyen ve doktor karı koca evlerinde ölü bulundu. Doktorun önce diyetisyen eşini öldürdüğü, ardından aynı silahla yaşamın son verdiği bildirildi. Çiftin cansız bedenlerini ise kreşten gelen kızları ile anneanne buldu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yusuf Onur Kaan Onur Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, iddiaya göre öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, önce eşini silahla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi. Acı olayı ise çiftin akşam saatlerinde kreşten eve gelen kızları farketti. Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içinde yerde yattıklarını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bozkurt, çiftinin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt'un cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan çiftin yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.Gamze Kaçar Bozkurt'un kardeşlerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Gamze Kaçar Bozkurt'un babası, " Nasıl dayanacağım ben buna, yetiş dedi bana ama yetişemedim" diye ağladı.

Son Dakika | Antalya'da dehşet...Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti
Son Dakika | Antalya'da dehşet...Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti
Son Dakika | Antalya'da dehşet...Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti
Son Dakika | Antalya'da dehşet...Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti

Diyetisyen, Yusuf Onur, Antalya, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Antalya'da dehşet...Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


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