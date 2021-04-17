Antalya'nın Aksu ilçesinde direksiyonu sökülmüş halde araç kullanan sürücüye 144 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, ilçede direksiyonu sökülmüş halde araç kullanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medya yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada tespit edilen sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Antalya'da direksiyonu çıkararak trafiği tehlikeye atan sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika