Son dakika! Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

29.03.2022 16:58
Son dakika! Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Antalya'da yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon liralık haksız gelir elde ettiği öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Antalya'da yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon liralık haksız gelir elde ettiği öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişilerin sosyal medya hesapları ele geçirilerek yüksek kazanç vaadiyle takipçilerin güvenini sağlayıp para elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin sahte dekontlar düzenleyerek çeşitli vergi ve dosya masrafı adı altında 1 milyon lira kazanç elde ettiğini saptadı.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

YORUMLAR
500
Antalya'da marketten hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı Antalya'da marketten hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement