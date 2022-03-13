Son Dakika | Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

13.03.2022 21:14
Son Dakika | Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obagöl Mahallesi'nde bir evde kurulan sistemle uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 109 kök kenevir, 50 gram kubar esrar, 220 kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya'da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Antalya'da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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