Son dakika... Antalya'da ele geçen 1 milyon liralık uyuşturucuya 8 tutuklama - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan 810 gram metamfetamin, 620 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

Manavgat'ta yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi ve Side Mahallesi'nde Çivi, Akşam, Uslu, Elyaf, Karbon, Karar adlı uyuşturucu madde arama köpeklerinin desteğiyle 4 ayrı operasyon düzenlendi.