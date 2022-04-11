Son dakika! Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

11.04.2022 13:25
Son dakika! Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumaklar Mahallesi'nde elektrik dağıtım şirketine ait 8 metre uzunluğunda, yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki demir elektrik direğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgede yaptığı araştırma sonucu direği M.K. ve Ş.K'nin çaldığı belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, bulunan direk elektrik dağıtım şirketine teslim edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
OSB Başkanı Bahar: 'Bölgesel teşvikler ilçeler bazında verilmeli' OSB Başkanı Bahar: 'Bölgesel teşvikler ilçeler bazında verilmeli' Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma tarafından bulundu Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma tarafından bulundu

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:44:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement