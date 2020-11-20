Antalya'da kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki operasyonda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki iki adreste çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara olduğu bilgisine ulaştı.

Adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 75 kaçak elektronik sigara, 960 elektronik sigara likiti, 45 elektronik sigara atomizeri ve 20 elektronik sigara başlığı ele geçirildi.

Operasyonda O. U. ve A. Y. gözaltına alındı.