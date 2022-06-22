Son dakika haberi: Eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, kendini yaralayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, kendini yaralayan şahıs hayatını kaybetti

22.06.2022 10:28

Son dakika haber... Eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, kendini yaralayan şahıs hayatını kaybetti Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet geçirerek av tüfeğiyle 2 çocuğu ve eşini öldürüp kendini ağır yaralayan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, kendini yaralayan şahıs hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet geçirerek av tüfeğiyle 2 çocuğu ve eşini öldürüp kendini ağır yaralayan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Serik İlçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde geçtiğimiz Cuma günü akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Muti (25), cinnet geçiren evde bulunan av tüfeği ile 3 yaşındaki kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti'ye ateş etti ardından aynı tüfekle kendini vurarak intihar etmek istedi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı olan anne Selda Muti ve baba Onur Muti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selda Muti'de yolda hayatını kaybederken Onur Muti Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Onur Muti, tedavisinin sürdüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Muti'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozdoğan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Eşini ve çocuklarını öldürüp, kendisini de vurmuştu; 5 gün sonra öldü Son dakika haberi | Eşini ve çocuklarını öldürüp, kendisini de vurmuştu; 5 gün sonra öldü Son dakika haber: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü Son dakika haber: Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, kendini yaralayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:54:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, kendini yaralayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement