Son dakika: Antalya'da eşini öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, müşteki anne Cemile Koçak, baba Avni Koçak ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu Mesut Ö. (29) ise bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Mesut Ö, eşi Aslıhan Ö'nün (36) aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti. Olay günü eşinin arkadaşının geldiğini anlatan sanık, uyumak için geçtiği odada eşinin tahrik ettiğini öne sürdü.

Müşteki anne Cemile Koçak ise damadından şikayetçi olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Koçak, "Önce Allah'a sonra adalete inanıyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın." dedi.

Baba Avni Koçak da sürekli bahis oyunu oynayan damadının dolandırıcı olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 21 Ocak 2022'ye erteledi.

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığına 20 Mayıs'ta giderek karısı Aslıhan Ö'nün kaybolduğunu bildiren Mesut Ö, yapılan araştırma sonucu gözaltına alınmış, ifadesinde boğarak öldürdüğü eşini mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf etmişti.