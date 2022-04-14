Son dakika! Antalya'da falezlerden düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika! Antalya'da falezlerden düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

14.04.2022 15:45
Son dakika! Antalya'da falezlerden düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da falezlerden düşen kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da falezlerden düşen kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerde çevre temizliği amacıyla çöp toplayan 39 yaşındaki Abdullah Kederli, dengesini kaybederek kayalık bölgeye düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla falezlere gelen itfaiye ekipleri, yaralı Kederli'yi sedye ile bulunduğu yerden çıkardı.

Kederli, 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Araştırma, Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Antalya'da falezlerden düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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