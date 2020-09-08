Son dakika! Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarının deşifre edilerek yakalanması çalışmaları kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
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