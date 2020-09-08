Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 şahıs yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçeler terörle mücadele büro amirliklerince 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA