Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

03.03.2022 01:34

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum evlere zarar verdi ve cami minaresi ile seraları yıkıp geçti.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum evlere zarar verdi ve cami minaresi ile seraları yıkıp geçti. Minarenin cami lojmanını üzerine devrildiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta madde hasar oluştu.

Hortum Serik ilçesine bağlı Çandır mahallesinde meydana geldi. Mahalle merkezinde bulunan Merkez camisinin minaresinin devrilmesi sonucu cami lojmanı zarar gördü. O anda evde bulunan cami görevlisi ve eşi şans eseri yara almadan kurtulurken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Diğer bölgelerde bulunan evler de hortumdan zarar gördü. Yol kenarında bulunan elektrik direklerindeki tellerin kopması ile mahalle kısa süreliğine elektriksiz kaldı. Geçtiği yeri adeta savaş alanına çeviren hortum sonrası seralar da zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri jandarma, Serik Belediyesine bağlı zabıta ve park bahçe ekipleri sevk edildi. Ekipler yola devrilen ağacı keserek tekrar yolu trafiğe açtı. Can kaybının yaşanmadığı olay anını yaşayan ve hayatı boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten mahalle sakinlerinden Osman Çanakçı "Çok büyük bir hortum geldi, doluyla, fırtınayla karışık. Ağaçları kökledi, telleri kopardı. Merkez camisinin minaresini yıktı. Parkta bulunan bir ağacı devirdi ve yol kapandı. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi
Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi
Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi
Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi
Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi
Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi
Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi
Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

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Antalya, Hortum, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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