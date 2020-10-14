M.M. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim