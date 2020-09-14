Son Dakika: Antalya'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ zanlısı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Antalya'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanması çalışmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç'nin Muratpaşa ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve kamudaki görevinden ihraç edildiği belirtilen şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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