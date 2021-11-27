Üye Girişi
Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü

27.11.2021 23:56

Son Dakika: Antalya'da etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası çıkan hortum ağaçları kökünden söktü. Bir site bahçesi ve yanındaki çocuk parkı savaş alanına döndü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir site içerisinde ağaçlar, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yola ve sitenin hemen yanı başında bulunan çocuk parkındaki oyun alanlarının üzerine devrildi. O sırada bölgeden geçen birinin olmaması olası faciayı engelledi. Olay sebebiyle yol tamamen trafiğe kapatılırken çocuk parkında bulunan oyuncak ve banklar da hasar meydana geldi.

"HORTUM ÇIKTI, BOMBA PATLAR GİBİ SES GELDİ"

Olay sırasında evinde oturan Halil Doğan, "Şiddetli yağmur devam ederken hortum geldi. Çocuk parkı ve site içerisindeki ağaçları yıkıp devirdi. İçerden dışarı çıkamadık, Korktuk, bomba patlar gibi bir ses geldi. Site içindeki ve parkta yaklaşık 60 ağaç zarar gördü" dedi.

"ALLAH KORUDU"

Site sakini Emre cengiz ise aniden bomba sesine benzer bir ses geldiğini ve balkondaki malzemelerimizi tutmaya çalışırken ağaçların devrildiğini gördüğünü söyledi. Korkup aşağı indiğini söyleyen Cengiz, "Aşağısı yukarıdan göründüğünden daha kötüydü. Üç tane ağaç yola devrildi. Parkta ağaçlar devrildi, bizim sitemizin bahçesindeki ağaçlar kökünden söküldü. Burada tek şükrettiğimiz can kaybına ve mal kaybının yaşanmaması oldu. Burası sürekli işlek bir yol buradan sürekli araçlar geçer, kendimiz de buradan araçlarımızla geçeriz çok büyük tesadüf. Allah korudu cümlesinin tam anlamıyla karşılığı bu " ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü

Muratpaşa, oyunlar, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla mest etti 23:55 2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla mest etti Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı 17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? 11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?

Son Dakika Haberleri
23:56 Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
23:55 2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla mest etti
23:42 Son Dakika: İzmir'de MHP'den 3 meclis üyesi istifa etti
23:35 Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem
23:27 Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı
23:20 Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı
23:13 Serkan Kaya babasını kaybetti!
23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu
22:49 Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri
22:13 Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın: Camiaya zarar vermek istemiyorum
Giresun hezimeti ilkleri yaşattı! Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi Giresun hezimeti ilkleri yaşattı! Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi         
00:01
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı         
20:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama!         
13:19
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı         
10:26
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 00:05:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement