Son Dakika | Antalya'da husumet kanlı bitti: Baba öldürüldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Antalya'da husumet kanlı bitti: Baba öldürüldü, oğlu yaralandı

25.02.2022 00:57
Son Dakika | Antalya'da husumet kanlı bitti: Baba öldürüldü, oğlu yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olayda pompalı tüfekle vurulan baba hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı.

Olay, bugün saat 15.30 sularında Atatürk Mahallesi Kır Sokak üzerinde bulunan müstakil evin önünde gerçekleştirildi. Yaklaşık bir hafta önce aralarında tartışma çıkan iki ailenin fertleri Mevlüt Eren (67) ve oğlu Saadettin Eren ile S.M ve H.M. ev önünde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında elindeki pompalı tüfeği ateşleyen S.M., Mevlüt Eren'i sol omuz kısmından ağır şekilde, Sadettin Eren'i ise bacağından yaraladı. Mevlüt Eren olay yerinde hayatını kaybederken oğlu ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Mevlüt Eren'in eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli S.M.'yi cinayet aleti olan pompalı tüfekle birlikte yakalayarak Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmek üzere ekip aracına bindirdi. Ekip otosuna bindiği sırada S.M.'nin "Ben yaptım, ben vurdum" sözleri ise dikkat çekerken, Mevlüt Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - ANTALYA

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Hisarcık, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Antalya'da husumet kanlı bitti: Baba öldürüldü, oğlu yaralandı - Son Dakika


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