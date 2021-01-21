Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalanlara aşı uygulamasına devam edildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin Şefkat ve Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren kişilere, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşının ilk dozu yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği personel, aşılama çalışmasını gerçekleştirdi.

Sağlık görevlileri aşı yapılmadan önce huzurevi sakinlerini aşı hakkında bilgilendirdi.

Hemşireler daha sonra mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ateş ölçümlerini yaptıkları yaşlılara doktor gözetiminde aşının ilk dozunu uyguladı.

Aşılama programı kapsamında huzurevi personeli de aşılandı.

Aşı yapıldıktan sonra huzurevi sakinleri ve personeli bir süre gözetim altında tutuldu.