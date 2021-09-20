Son dakika! Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

Hatalı sollama yaptığı belirtilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.U. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kazada Y.U, yönetimindeki araçta bulunan P.Ü. ve H.D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.D. yaşamını yitirdi.

Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı

Karamollaoğlu'ndan Millet İttifakı sorusuna dikkat çeken yanıt: İttifak diye bir şey söz konusu değil