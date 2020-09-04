Son Dakika: Antalya'da iki polisin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın, Yunus ekibindeki iki polise çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadriye Mahallesi Belek Turizm Caddesi'nde Mehmet S'nin kullandığı 07 ABD 798 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu iki polis memurunun yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, motosikletteki polislerden birinin çarpmanın etkisiyle savrulduğu, aracın da savrulmaktan son anda kurtulduğu yer alıyor.
Serik ilçesinde dün, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracın Acısu Kavşağı'nda Yunus ekibine çarpması sonucu motosiklette bulunan polis memurları Hikmet Hamdi Öktem ile Erkan Er yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı.
Gözaltına alınan sürücü Mehmet S, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:59 - Kaynak: AA
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