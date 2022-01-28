Son dakika! Antalya'da jandarma donmak üzere olan kızılgerdan kuşunu kurtardı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, donmak üzereyken bulduğu kuşu ısıtarak hayata döndürdü.

Antalya- Konya yolu Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yardım eden jandarma ekipleri, donmak üzere olan kızılgerdan kuşu buldu.

Bir jandarma personeli, üzeri buz ile kaplanan ve hareket etmeyen kuşu önce kendi kıyafetiyle sardı ardından avcuna alıp ısıttı.

Kuşa yiyecek de veren jandarma ekipleri, 1 gün bakımını üstlendikleri kızılgerdanı kendine gelince doğaya saldı.