Son Dakika | Antalya'da jandarmadan öğretmenlere videolu kutlama - Son Dakika

Son Dakika | Antalya'da jandarmadan öğretmenlere videolu kutlama

24.11.2020 16:17
Son Dakika | Antalya'da jandarmadan öğretmenlere videolu kutlama, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Antalya'da jandarma ekipleri, çektikleri videoyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Antalya'da jandarma ekipleri, çektikleri videoyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerdeki okullarda kutlama etkinliği düzenledi.

Okullarda görevli müdür, müdür yardımcıları, kreş ve anaokulu öğretmenlerini ziyaret eden ekipler, karanfil vererek, günlerini kutladı.

Jandarma ekibi, sınıfları gezerek boş masalara çiçek ve not bırakıp, her öğretmen için, isimlerini söyleyerek ayrı ayrı kutlama videosu çekti.

Videolar, öğretmenlerin cep telefonuna da gönderildi.

Videodaki kutlama mesajlarından bazıları şöyle:

"Zeynep Eren öğretmenimiz, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sizin ve bütün öğretmenlerimizin gününü, İl Jandarma Komutanlığı olarak kutluyoruz."

"Şengül Adıgüzel öğretmenimiz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geleceğimize ışık tutan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz."

"Kübra Güdek öğretmenimiz, sizin ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz, iyi ki varsınız."

İl Jandarma Komutanlığı, Öğretmenler Günü, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Antalya'da jandarmadan öğretmenlere videolu kutlama - Son Dakika


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