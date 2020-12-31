Son dakika: Antalya'da joker operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Antalya'da joker operasyonu: 2 gözaltı

31.12.2020 17:15
Son dakika: Antalya'da joker operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da, okuma yazma bilmediği için bir çok kez sınavdan kalan motorlu taşıt sürücü adayının yerine sınava giren 'joker' diye tabir edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'da, okuma yazma bilmediği için bir çok kez sınavdan kalan motorlu taşıt sürücü adayının yerine sınava giren 'joker' diye tabir edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 gün önce yapılan sürücü belgesi sınavına C.K, bir başka aday H.A'nın yerine joker olarak sınava girdiği belirlendi.

Şüphelilerden H.A'nın okuma yazmasının iyi olmadığını, daha önceki girmiş olduğu sınavlarda başarısız olduğunu söylemesi üzerine C.K,'nın yerine sınava girdiğini ifade ettiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler ile ilgili olarak gerekli yasal işlemler başlatıldığı belirtildi. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da joker operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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