Son dakika haberi... Kaçakçılık operasyonunda 13,3 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kaçakçılık operasyonunda 13,3 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi

11.04.2022 20:52

Son dakika gündem haberi: Antalya'da bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya'da bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde nargile tütünü üretimi yapan bir firmaya ait fabrikada, yasal nargile tütünlerinin yanında bandrolsüz olarak da tütün üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda fabrikada, depo olarak kullanılan konteyner ve panelvan araçta yapılan aramada piyasa değeri 6 milyon lira olduğu belirtilen 13 ton 300 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü, 175 bin 500 yabancı menşeili etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Kaçakçılık operasyonunda 13,3 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi
Son dakika haberi... Kaçakçılık operasyonunda 13,3 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi
Son dakika haberi... Kaçakçılık operasyonunda 13,3 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kaçakçılık operasyonunda 13,3 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kaçakçılık operasyonunda 13,3 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi - Son Dakika
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