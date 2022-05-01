Son dakika! Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Antalya'da jandarma ekipleri, kendisinden bir gündür haber alınamayan alzaymır hastasını bulup ailesine teslim etti.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası M.T'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kaybolan vatandaşın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, aynı mahallede devriye gezerken şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Kaybolan alzaymır hastası M.T. olduğu anlaşılan bu kişi, ailesine teslim edildi.