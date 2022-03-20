Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, jandarma ekiplerince bulundu.
Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli S.G. (50) evine geri dönmeyince yakınları jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine çalışma yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G'yi yaklaşık 4 saat sonra 5 kilometre uzaklıktaki bir mahallede buldu.
Jandarma ekipleri zihinsel engelli kişiyi ailesine teslim etti.
Kaynak: AA
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