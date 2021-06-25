Son dakika! Antalya'da kayıp Kazak uyruklu kadın 1 hafta sonra bulundu - Son Dakika

Antalya'da 1 hafta önce çalıştığı iş yerinden ayrılarak bir daha kendisine ulaşılamayan Kazakistan uyruklu kadın, Muratpaşa ilçesinde bulundu. Kadın ilk ifadesinde, cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için ablasının kendisine ulaşamadığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, 21 Haziran günü Bahçelievler Polis Merkez Amirliğine müracaatta bulunan G.U., kız kardeşi Azhar J.'den (46) 18 Haziran tarihinden bu yana haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp kadını dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesinde buldu.

Kadın ilk ifadesinde, "18 Haziran günü iş yerimden ayrıldım. Kullanmış olduğum cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için ablam ulaşamadı. Ben iş aramaya çıkmıştım. Bu süre zarfında ablamı ben de aramadım. Yeni iş buldum. Bu süre zarfında herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

Kadın ifadesi alınmak üzere daha sonra Bahçelievler Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. - ANTALYA