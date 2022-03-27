Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı

27.03.2022 14:35

Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladıANTALYA Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu cadde üzerinde bulunan su borusu patlayınca adeta şelale gibi su aktı.

Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı

ANTALYA Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu cadde üzerinde bulunan su borusu patlayınca adeta şelale gibi su aktı. Oluşan manzara ise vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Muratpaşa İlçeci Hüsnü Karakaş Caddesi üzerinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Coşkun Cem U. yönetiminde bulunan 07 ABT 772 plakalı otomobil, Mehmet E. yönetiminde bulunan 07 ASV 284 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerden birisi yoldan çıkarak kaldırıma çıktı. Otomobil bu sırada içme suyu hattı olan su borusunu patlattı. Patlayan borudan adeta şelale gibi su aktı. Akan su cadde üzerinde bulunan otoparkın bir kısmını da sular altında bıraktı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada polis ekipleri tutanak tutarak inceleme başlattı.

Kaza yapan aracın altında şelale gibi su çıktığını gören bazı vatandaşlar ise şaşırdı. Kazayı anlatan Coşkun Cem, "Ben çift şeritli yoldan geliyordum. Ben düz devam ediyordum. Sağda da araba vardı. Bana doğru bir anda kırdı. Bana vurduktan sonra dengemi kaybettim, bir sağ bir sol yaptıktan sonra kaldırıma çıktım" dedi.

Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı

YORUMLAR
500
Su borularını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı Su borularını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister itirafı!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 14:58:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement