Son dakika: Antalya'da korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

Antalya'da korku dolu anlar kamerada

Denizden çıkan hortum şehirlerarası karayoluna çıktı, araçların hemen yanı başından geçti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki dev hortum, karayolundaki araçların hemen yanı başından geçti. O anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansırken, bazı vatandaşlar ürküten doğa olayını gülerek bazılarıysa korkarak karşıladı.

Alanya'nın Avsallar ve İncekum Mahalleleri'nde bugün üst üste hortum çıktı. İncekum'da çekilen bir görüntüde ise, denizde saat 13.30 sıralarında çıkan devasa hortum in cep telefonu kameralarına yansıdı. Denizden bir anda kıyıya gürültülü bir şekilde yaklaşan hortum, D400 Karayoluna çıktı. Araçlara çok yakın kısımdan geçen hortum, şans eseri bir olumsuzluğa neden olmazken bazı sürücüler hortumu görünce araçlarını durdurdu. Bir sürücü ise hemen önünden geçen hortumu gülerek karşıladı, bazılarıysa korku dolu anlar yaşadı.

Bir araçtaki vatandaş ise aracı hortum anında aracı hareket ettiren sürücüye, "Gitme dur gitme. Arabanın önünden geçti gitti" diye seslendi.