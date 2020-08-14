Son Dakika: Antalya'da kullanılmayan iş yerindeki yangın korkuttu - Son Dakika

Antalya'da kullanılmayan bir iş yerinde yangın çıktı. Üst katlara kadar ulaşan yoğun duman bina sakinlerine büyük korku yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Meltem Mahallesi Dumlupunar Bulvarı yan yol üzerindeki bir iş yerinde çıktı. Yaklaşık 6 aydır 15 katlı bir binanın altında atıl durumda bulunan kafede öğle saatlerinde aniden dumanlar yükselmeye başladı. Yapının ahşap ve içinde yanıcı malzemelerin olması nedeniyle kısa sürede alevler tüm iş yerini sardı. Ağaçlarında tutuşmasıyla alevler bina boyuna çıkmaya başladı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar binadan dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla yangını söndürdü. Çevredeki vatandaşlar ise yangını endişeli bakışlarla izledi. Bir vatandaşta elindeki hortumla yanan palmiye ağacını söndürmeye çalıştı.İş yerinin yanma anı vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ve itfaiye yangınla ilgili incelemesini sürdürüyor.

"Alevler her yeri sarmıştı"

Yangını gören Nihat Atçı, " Burası yaklaşık 7-8 aydır atıl durumdaydı. İçeriden malzemeler çıkarılmıştı. Avukat arkadaşım söyledi, baktım her yeri alevler sarmıştı. İçerisi halı kaplıydı ve çöpler vardı. Asma tavanlarda tahtaydı. Havan sıcaktı ağaçlarda tutuşunca yangın büyüdü. Söndürmeye çalıştık ama bizi aştı. Birinci ve ikinci kattaki iş yerleri bile tahliye edildi."dedi. - ANTALYA