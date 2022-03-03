Son dakika: Antalya'da liseler arası futsal maçında tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika: Antalya'da liseler arası futsal maçında tekme tokat kavga kamerada

03.03.2022 23:53

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da liseler arası futsal maçında tekme tokat kavga kameradaANTALYA Antalya'da liseler arası futsal turnuvasında çıkan tekme ve yumruklu kavgayı idareciler ve antrenörler güçlükle ayırdı.

Antalya'da liseler arası futsal maçında tekme tokat kavga kamerada

ANTALYA Antalya'da liseler arası futsal turnuvasında çıkan tekme ve yumruklu kavgayı idareciler ve antrenörler güçlükle ayırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aksu ilçesinde bir lisenin spor salonunda, iki lise takımı futsal müsabakası için karşı karşıya geldi. Mücadeleye her iki okulun öğrencileri de seyirci olarak büyük ilgi gösterdi ve tribünler tıklım tıklım doldu. Maçta gelişen bir takımın atağında top sol köşe direği dibinden dışarı çıktı ve ardından bir anda gerginlik başladı. Oyuncular arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakemin ısrarla çaldığı düdüğe rağmen büyüyen kavgaya, yedek kulübesinin yanı sıra, tribündeki öğrencilerde sahaya inip dahil oldu. Antrenör ve idarecilerin araya girmesiyle kavga güçlükle yatıştırıldı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Maçın ise bir süre sonra kaldığı yerden devam ettiği öğrenildi.

Videoyu çeken kişi "Yapmayın yapmayın"sözleriyle endişesini dile getirdi.

Son dakika: Antalya'da liseler arası futsal maçında tekme tokat kavga kamerada
Son dakika: Antalya'da liseler arası futsal maçında tekme tokat kavga kamerada
Son dakika: Antalya'da liseler arası futsal maçında tekme tokat kavga kamerada

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Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da liseler arası futsal maçında tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika


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