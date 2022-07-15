Makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altın alındı - Son Dakika
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Makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altın alındı

15.07.2022 14:40

Makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altın alındı Antalya'da makilik alanda çıkan yangın hem şehir hastanesi inşaatı hem de evleri tehdit etti.

Makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altın alındı

ANTALYA - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın hem şehir hastanesi inşaatı hem de evleri tehdit etti. Yangın ekiplerle birlikte vatandaşların da mücadalesiyle yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınabildi.

Yangın Kepez ilçesi, Göçerler mahallesi 5379 sokak üzerinde bulunan Şehir hastanesi inşaatının yanındaki makilik arazide başladı. Sebebi henüz tespit edilemeyen yangında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çok geçmeden müdahaleye başladı. Bölgeye bir adet yangın söndürme helikopteri de sevk edilirken, vatandaşlar ise evlerini korumak için ekiplere yardımcı oldu. Bölgedeki yangın çok geçmeden kontrol altına alınırken mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.

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Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (8) Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (8)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altın alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altın alındı - Son Dakika
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