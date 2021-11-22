Son dakika! Antalya'da motosikletten hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerinin önündeki motosikletten yaklaşık 400 bin liranın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İ.Y, ev almak için biriktirdiği yaklaşık 400 bin lirayı bagajına koyduğu motosikletini Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin önüne park etti.

Bir süre sonra motosikletini alarak döviz bürosuna giden İ.Y, parasının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikletin bagajındaki para dolu poşeti, büfe çalışanı M.A'nın aldığını belirledi.

Ekipler, 9 suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Şekerhane Mahallesi'nde kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipleri fark eden hükümlü, paralarla kaçmaya çalıştığı sırada ikinci kattan düşerek yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A, tedavisinin ardından tutuklandı. Hükümlünün yanındaki paralar sahibine teslim edildi.

Öte yandan M.A'nın iş yerinin önünde bulunan motosikletteki paraları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.