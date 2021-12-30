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Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak

30.12.2021 10:27

Antalya'da öldürülen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu adına, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mezun olduğu lisede kütüphane açıldı.

Antalya'da öldürülen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu adına, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mezun olduğu lisede kütüphane açıldı.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi'ndeki açılışta, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide, babası Mustafa ile kardeşleri ve yakınlarının da katıldığı kütüphanenin açılış töreninde, Haytaoğlu ailesinin acısını paylaştığını söyledi.

Kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bakır, şöyle konuştu:

"Başka Gülendam'lar ömürlerinin baharında tüm insanlığın feryat edeceği şekilde hayatlarını sona erdirmesin. Hiçbir ağlama ve feryat gayretin önüne geçmemeli. Ağlama ve feryatlarınıza saygı duyacağız, değer vereceğiz ama yenilerinin olmamasına daha fazla gayret göstereceğiz. Dileğimiz başka hayatların kararmasının önüne geçmek. Azra kızımızın adına hazırlanan kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Okul Müdürü Fazıl Döğüşçü de yapımı 3 ay süren kütüphanede 2 bin 381 kitap bulunduğunu, bu sayıyı daha da arttıracaklarını ifade etti.

Açılışta, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu, öğrenciler şiir okudu.

Törene, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Genç kızın cesedi ormanlık alanda bulunmuştu

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan şüpheli M.M.A. tutuklanmış, Haytaoğlu'nun cenazesi de 4 Ağustos'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Haytaoğlu'nu öldürdüğü belirlenen M.M.A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit" ile "hırsızlık" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak
Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak
Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak
Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak

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Akdeniz Üniversitesi, Osmaniye, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
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