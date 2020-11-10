Son dakika! Ot ve kuru dalları yakarken ormanı yaktı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Uzunkale Mahallesi'nde zeytin bahçesinde kurumuş ot ve dalların toplanarak yakılması sonucu çıkan yangın ormana sıçradı. Koru ormanı ve tarım arazisi olmak üzere 15 dönüm alan zarar gördüğü yangınla ilgili D.Ö. savcılığa sevk edildi.

Manavgat'ın Uzunkale Mahallesi Tefekli Mevkiinde bir zeytin bahçesinde kurumuş ot ve dalların toplanarak yakılması sonucu çıkan yangında 7 dekarı koru ormanı, 8 dekarı tarım arazisi olmak üzere 15 dönüm alan zarar gördü. Yangına, ilk müdahale Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılırken, rüzgarında etkisiyle büyüyerek yayılması üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su ikmal araçları da yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Yangının başladığı yerde bahçesi bulunan D.Ö. isimli mahalle sakini orman işletme müdürlüğü görevlileri tarafından 'Taksirle orman yangınına sebep olmak' suçundan savcılığa sevk edildi.

Görüntü dökümü

------------------Alevli orman yangını görüntüsüYangın söndürme helikopterinin müdahalesiArazözlerin müdahalesi

Yanan bölgeden görüntü

ANTALYA