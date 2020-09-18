Son dakika! Antalya'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında beton direğe çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında beton direğe çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Agit İvdil (27) idaresindeki 09 DB 632 plakalı otomobil, Korkuteli- Fethiye kara yolunda beton direğe çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, araçta bulunan Yıldız İvdil (22) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile 2 yaşındaki Yiğit İvdil, Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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