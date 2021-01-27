Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ömer Boynukara (36) idaresindeki 07 ZK 963 plakalı otomobil, Antalya- Burdur karayolu Dağbeli Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Boynukara ile araçtaki Gözde Alican'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Antalya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika