Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu - Son Dakika

Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu

12.03.2021 10:57

Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu Boncuk atan tabancayla oteli karıştırıp odaya kendini kilitleyen müşteri, PÖH'ün kapıyı kırmasıyla otelden çıkartıldı Resepsiyonda sigara içtiği için otel müdürüyle tartışan müşteri, tabancayla geri dönünce ortalık karıştı...

Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu

Boncuk atan tabancayla oteli karıştırıp odaya kendini kilitleyen müşteri, PÖH'ün kapıyı kırmasıyla otelden çıkartıldı

Resepsiyonda sigara içtiği için otel müdürüyle tartışan müşteri, tabancayla geri dönünce ortalık karıştı

Tekrar odasına çıkıp kapıyı kilitleyen müşteri, 2 saatte ikna edilemeyince Özel Harekat Polisi devreye girdi

Müşteri, odasının kapısı koçbaşıyla kırılarak otelden çıkartılırken, tabancanın metal boncuk atan bir tabanca olduğu öğrenildi

Otel Müdürü: "Odasından tabancasını alıp aşağıya geldi. Gerçek mi, kurusıkı mı çözemedik"

ANTALYA - Antalya'da lobiye inip sigara içtiği ileri sürülen otel müşterisi, kendisini uyaran otel müdürü ile tartıştı. Odasına gidip boncuk atan tabancayla geri dönerek tehditler savurmaya başlayan müşteri, ardından kendisini odasına kilitledi. Müşteri, polisin 2 saatlik ikna çabasına karşılık vermeyince de devreye Özel Harekat Polisi girdi. Ekipler, kapıyı koçbaşıyla kırıp içeriye girerek müşteriyi plastik kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Otelin müdürü, "Odasından tabancasını alıp aşağıya geldi. Gerçek mi, kurusıkı mı çözemedik" dedi.

Antalya polisini alarma geçiren olay, dün saat 14.30'da Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 aydır otelde konaklayan V. T. E. (35), lobiye inerek iddiaya göre burada sigara içmeye başladı. V. T. E.'nin sigara içtiğini gören otelin müdürü Ömer Çelik uyarmasıyla taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine sinirlenen V. T. E., odasına gidip tabancayla alarak lobiye indi ve tehditler savurmaya başladı. Otel çalışanları Çelik'i dışarı çıkartırken, durum polise haber verildi. Ardından V. T. E., tekrar odasına çıkarak kapısını kilitledi. İhbarla olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, yaklaşık 2 saatlik boyunca V. T. E.'yi ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Özel Harekat polisi kapıyı kırarak içeri girdi

Bunun üzerine otele Özel Harekat Polisi destek olarak istendi. Kalkan ve koçbaşıyla otele giren Özel Harekat Polisleri, bir süre daha V. T. E.'yi ikna etmeye çalıştı. Müşterinin odadan çıkmamakta ısrar etmesi üzerine ekipler, kapıyı koçbaşıyla kırıp içeriye girerek şahsı etkisiz hale getirdi. Tüm bu yaşananları ise çevredekiler meraklı bakışlarla takip etti.

"Kurusıkı mı gerçek tabanca mı çözemedik"

Olay sonrası V T. E.'den şikayetçi olan Otel Müdürü Ömer Çelik, müşterisinin 10 aydır bir sıkıntı çıkarmadığını belirterek, "Aşağıda resepsiyonda sigara içiyordu, onu uyardık. Tartışma bundan dolayı çıktı. Daha sonra yukarıya çıkıp silahını alıp geldi. Kurusıkı mı gerçek mi olduğunu çözemedik. O yüzden polislere haber verdik, kapıyı açmayınca özel hareket geldi ve kapısı kırıldı" dedi.

Tabancanın boncuk attığı ortaya çıktı

Plastik kelepçe takılarak polis merkezine götürülen V. T. E.'nin, muhafıza altına alınan tabancasının ise metal boncuk atan bir tabanca olduğu öğrenildi.

Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu
Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu

Münir Karaloğlu, Antalya, Sigara, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Özel Harekat Polisi destekli sinirli müşteri operasyonu - Son Dakika


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