Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salkımevler Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 105 şişe etil alkol ve sahte içkide kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda aroma ele geçirildi.
Operasyonda, Ö.D. ve S.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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