İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'daki selin bilançosunu açıkladı: 100 konut, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü

Antalya'da dün gece meydana gelen şiddetli yağış sele neden oldu. Kumluca ve Finike ilçesinde büyük hasara neden olan sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, seralar sular altında kaldı. Sel nedeniyle valilik koordinesinde kriz masası oluşturuldu.

"100 KONUT HASAR GÖRDÜ"

Antalya'da hasar tespit çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet sonrası kentteki bilançoyu paylaşarak, "100 konut, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü." ifadelerini kullandı.

"HASAR TESPİTİ DEVAM EDİYOR"

Soylu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "AFAD koordinasyonunda herkes büyük gayret gösteriyor. Sayın Valimiz de burada ve bu hasarı hem tespitini vergi dairemiz ve hasar tespit elemanları şu anda buradan başlamak suretiyle; yani çarşının içinden başlamak suretiyle, hasar tespitleri, temizlikleri yapıyorlar. Şu ana kadar 701 personel görevlendirildi. 497 araç hasar gördü. Yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespitler devam ediyor. 920 işyerinde hasar tespiti söz konusu. Arkadaşlarımız hasar tespitine devam ediyorlar. Bütün bunlarla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

"TARIM BAKANLIĞIMIZ DEVREDE"

Kumluca ilçesinde 50-55 dönümlük sera olduğu değerlendiriliyor. Buradaki zararı arkadaşlarımız tespit edecek. Tarım Bakanlığımız devrede. Burada bu bahsettiğimiz Gavurderesi'nin taşması neticesinde bir tablo ile karşı karşıyayız. Şükredeceğimiz bir şey var; o da bir can kaybıyla karşı karşı olmadığımız durumu. Bir kalp krizi var, onun da sele bağlı olup olmadığını arkadaşlarımız tespit edecek.

"EVLERİN ASANSÖR BOŞLUKLARINDA SU VAR"

Jandarma personelimiz geldi, temizlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmak için. Belediyenin altında otopark, yaklaşık 3 dönümlük. Ciddi derecede araçlar var, tavanına kadar su dolmuş durumda. Ankara'dan, İzmir'den pompalar getiriyoruz. Evlerin asansör boşluklarında su var, onlar da çekilecekler.

"VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

Bir yanda sel, deprem. Antalya onu da gördü. Hiçbirisinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayız da. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün afetlerde talimatlarıdır; vatandaşımızın işini devam ettirecek anlayışı ortaya koyana kadar bütün yardımlar ortaya konacaktır, onların afet sonrası karşı karşıya kalmış olduğu bu halin ortadan kaldırılması için elden gelen yapılacaktır. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, bakanlıklarıyla burada. Burada yapacağımız tespitleri Aile Bakanlığımızla konuşacağız. Onların ve AFAD'ın destekleri olacak. İnşallah bu yaraları birlikte saracağız.

"CAN KAYBI YOK"

Cana bir şey gelmedi, can kaybı yok, tesellimiz budur. Diğerlerini elbirliğiyle toparlayacağız. Finike ve yağmur alan ilçelere tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizim ilk yaptığımız sabahtan itibaren bu tip afetlerde ilk müdahale yapmak, vatandaşımızın yanında olmak, temizliklerini ve hasar tespitlerini yapmak. Sabah itibariyle hasar tespitine çıkıldı. Temizlikte hem jandarmamız, gönüllülerimiz hem AFAD çalışanlarımız hep beraber yardımcı olacaklar. Tüm kurumlarımızın iş makineleri burada.

"DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAĞIZ"

Arkadaşlarımızla birazdan oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Şimdi ilk gözlemlerimizi gerçekleştirdik, ilk adımlarımızı attık. Bilinmesini isteriz, vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız."