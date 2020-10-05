Son Dakika | Antalya'da silah aramaya gidilen evde uyuşturucu ele geçirdi
Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Elmalı ilçesinde, yaralama olayıyla ilgili silah aramaya gidilen evde 4 kilogram esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, yaralama olayıyla ilgili silah aramaya gidilen evde 4 kilogram esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'ndeki silahlı yaralamayla ilgili çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla aynı mahalledeki bir evde arama yapmaya giden jandarma ekipleri, bahçedeki ağaçların arasında 4 kilogram esrar ve bir miktar Hint keneviri ele geçirdi.
Evin sahibi M.D. gözaltına alındı.
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