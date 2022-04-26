Son Dakika | Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama

26.04.2022 00:57
Son Dakika | Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama

Son dakika habere göre Antalya'da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 88 farklı 'torbacı' operasyonunda yakalanan 88 kişiden 13'u tutuklandı.

Antalya'da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 88 farklı 'torbacı' operasyonunda yakalanan 88 kişiden 13'u tutuklandı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 11-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 88 farklı operasyonda 88 şahıs yakalandı. Operasyonlarda toplamda 2 kilo 200 gram eroin, 2 kilo 300 gram metamfetamin, 200 gram esrar ve 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi Yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:22 İki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti! Tüfekle vurulan 14 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Antalya'da son bir haftada 88 'torbacı' operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement